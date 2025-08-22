New food hygiene ratings have been awarded to 12 of Waverley’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to 10 restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: The Lake Shack at Lakeside Cafe, Willinghurst Fishery, Willinghurst Estate, Shamley Green; rated on August 14
• Rated 5: Curry Inn 84 at The Curry Inn, 214-216 High Street, Cranleigh, Surrey; rated on August 13
• Rated 5: Surrey Hills and Rivers Ltd at Imbhams Farm, Holdfast Lane, Haslemere, Surrey; rated on August 11
• Rated 5: Bells Piece Cheshire Home at Hale Road, Farnham, Surrey; rated on August 7
• Rated 5: Dylan's Ice Cream Parlour at 1-3 Junction Place, Haslemere, Surrey; rated on August 5
• Rated 5: Pizza Express at 1 Causewayside, High Street, Haslemere, Surrey; rated on August 5
• Rated 5: Wayfarer's Rest at 46 High Street, Godalming, Surrey; rated on July 18
• Rated 4: Sylvia's Patisserie at Langhurst Barn, Lodkin Hill, Hascombe, Godalming; rated on July 17
Takeaways
And two ratings have been handed to takeaways:
• Rated 5: Domino's Pizza at 13 East Street, Farnham, Surrey; rated on August 6
• Rated 5: Domino's Pizza at 65 Wey Hill, Haslemere, Surrey; rated on August 5