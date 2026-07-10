Aldershot Town will travel to Boston United on the opening day of the 2026-27 National League season on Saturday, August 8 (3pm kick-off).
The Shots’ first competitive home game of the season at the EBB Stadium will be against Hartlepool United on Saturday, August 15 (3pm kick-off).
Aldershot’s matches against local rivals Woking will both take place on bank holidays. The Shots host the Cards on Boxing Day before travelling to the Laithwaite Community Stadium on Easter Monday on Monday, March 29.
The Shots will finish their season with a home game at the EBB Stadium against National League returners AFC Fylde on Saturday, April 24 (12.30pm kick-off).
Here is Aldershot Town’s full 2026-27 fixture list.
All fixtures are subject to change.
August
Saturday, August 8: Boston United (A)
Saturday, August 15: Hartlepool United (H)
Saturday, August 22: Kidderminster Harriers (A)
Friday, August 28: Harrogate Town (H)
Monday, August 31: Eastleigh (A)
September
Saturday, September 5: FC Halifax Town (H)
Saturday, September 12: Solihull Moors (A)
Tuesday, September 15: Yeovil Town (H)
Saturday, September 19: Barrow (A)
Saturday, September 26: Tamworth (H)
Tuesday, September 29: Hornchurch (A)
October
Saturday, October 3: Carlisle United (H)
Saturday, October 10: Altrincham (A)
Saturday, October 17: FA Cup Fourth Qualifying Round
Saturday, October 24: Wealdstone (H)
Wednesday, October 28: Sutton United (A)
Saturday, October 31: Gateshead (H)
November
Saturday, November 14: Southend United (A)
Saturday, November 21: Scunthorpe United (H)
Wednesday, November 25: Boreham Wood (A)
Saturday, November 28: AFC Fylde (A)
December
Saturday, December 5: Forest Green Rovers (H)
Tuesday, December 8: Altrincham (H)
Saturday, December 12: FA Trophy Third Round
Sunday, December 20: Carlisle United (A)
Saturday, December 26: Woking (H)
Monday, December 28: Worthing (A)
January
Saturday, January 2: Wealdstone (A)
Friday, January 8: Sutton United (H)
Saturday, January 23: Hartlepool United (A)
Tuesday, January 26: Boreham Wood (H)
Saturday, January 30: Boston United (H)
February
Saturday, February 6: Scunthorpe United (A)
Saturday, February 13: Tamworth (A)
Wednesday, February 17: Hornchurch (H)
Saturday, February 20: Barrow (H)
Tuesday, February 23: Yeovil Town (A)
Saturday, February 27: Kidderminster Harriers (H)
March
Saturday, March 6: Harrogate Town (A)
Wednesday, March 10: Eastleigh (H)
Saturday, March 13: FC Halifax Town (A)
Saturday, March 20: Solihull Moors (H)
Friday, March 26: Worthing (H)
Monday, March 29: Woking (A)
April
Saturday, April 3: Gateshead (A)
Saturday, April 10: Southend United (H)
Saturday, April 17: Forest Green Rovers (A)
Saturday April 24: AFC Fylde (H)
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