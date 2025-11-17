New food hygiene ratings have been awarded to 10 of Waverley’s establishments, the Food Standards Agency’s website shows.
Restaurants, cafes and canteens
The following ratings have been given to five restaurants, cafes or canteens:
• Rated 5: University for the Creative Arts at Falkner Road, Farnham, Surrey; rated on November 3
• Rated 5: Chiddingfold Golf Club at Petworth Road, Chiddingfold, Godalming, Surrey; rated on November 1
• Rated 5: Forge on the Green at The Forge, The Green, Shamley Green, Guildford; rated on October 28
Takeaways
And five ratings have been handed to takeaways:
• Rated 5: Camdenwell's Fish Bar at 43 Farnborough Road, Farnham, Surrey; rated on November 6
• Rated 5: Subway at Asda Express Pfs Haslemere, Haslemere Service Station, Junction Place, Haslemere; rated on November 4
• Rated 5: The Royal Spices at 10 Bridge Street, Godalming, Surrey; rated on November 4
• Rated 5: Forbidden City at 24 Ewhurst Road, Cranleigh, Surrey; rated on October 28
• Rated 1: Heartwork Coffee at Knowle Country Park, Knowle Lane, Cranleigh, Surrey; rated on October 10